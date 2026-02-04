Nel nuraghe rinvenuto un antico scarabeo inciso con i geroglifici: nuova scoperta archeologica nel Nuraghe e villaggio di Ruinas, “il reperto verrà presentato al pubblico e si valuterà la sua futura esposizione”.

Nuove scoperte archeologiche, “nel corso dei recenti scavi archeologici presso il nuraghe Ruinas di Arzana è stato rinvenuto un prezioso scarabeo.

Lo scarabeo, databile all’Età del Ferro, è realizzato in steatite e presenta incisioni in caratteri geroglifici. Con ogni probabilità proviene dall’area dell’antica Fenicia (attuale Libano).

Al tempo, questi oggetti avevano funzione di amuleti e potevano essere indossati al collo. Erano inoltre utilizzati come sigilli, ciascuno con un’incisione unica: per questo ogni scarabeo è diverso dagli altri” spiega la Soprintendenza.

“Lo scarabeo è attualmente sottoposto a interventi conservativi e indagini diagnostiche”.