Necrologi Online, i vostri messaggi scritti col cuore per ricordare le persone care che ci lasciano

Da oggi il ricordo più bello del caro estinto è su Casteddu Online: nasce la rubrica “Necrologi Online”, e si tratterà di un necrologio speciale. Pubblicheremo i vostri messaggi scritti col cuore per ricordare nel migliore dei modi i parenti, gli amici e i conoscenti defunti. Quelli che ci lasciano, ma che in fondo resteranno sempre con noi: li vogliamo ricordare con i vostri messaggi più belli, con il racconto del loro passato, delle loro bellissime vite scritte da voi in prima persona. Perchè nessuno come i nostri lettori può conoscere i ricordi migliori di una persona cara che ci è stata accanto per tutta la nostra vita, e ci ha lasciato all’improvviso oppure dopo una malattia.

Esistono rapporti e storie indelebili intrise nei ricordi, ed è quelli che vogliamo che siate voi ad esprimere liberamente. Non un messaggio asettico di poche parole, ma un racconto nel quale potrete descrivere con passione i vostri migliori sentimenti, che resteranno per sempre sul web in ricordo della persona defunta. Senza limiti di spazi, senza censure, è un regalo che Casteddu Online vuole fare a tutte le famiglie sarde per stare loro accanto. Per questa rubrica abbiamo pensato di coinvolgere tutte le più importanti agenzie funebri di Cagliari e della Sardegna, che possono contattarci da subito per inviarci i primi necrologi. Necrologi Online è una rubrica ospitata sulla home page di Casteddu Online, il primo quotidiano sul web di Cagliari, il giornale solo online più letto in Sardegna con 120mila utenti unici medi al giorno e oltre 4 milioni di utenti unici negli ultimi 3 mesi. Per pubblicare i necrologi, è necessario inviare una bella foto della persone defunta, la più bella che avete e custodite con amore, e inviarla al nostro servizio Necrologi insieme a un vostro recapito. Le agenzie funebri o direttamente i familiari e gli amici delle persone scomparse sono i benvenuti nella nostra rubrica.

Per i tuoi necrologi su Casteddu Online: INFO: cell + 39 344 1357118