Naufragio dell’Asinara, trovato un corpo in mare: potrebbe essere quello di Davide Calvia

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in una caletta non distante dalla zona di Lu Bagnu, a Castelsardo, nel golfo dell’Asinara. A dare l’allarme una persona, poco prima delle otto. Si teme possa trattarsi del cadavere di Davide Calvia, il sub sassarese di 38 anni naufragato col cugino, ritornato miracolosamente vivo dopo un giorno, il 12 aprile. In azione per le operazioni di riconoscimento gli uomini della Capitaneria di Porto Torres e i carabinieri della stazione di Castelsardo, con il supporto dei Vigili del fuoco.