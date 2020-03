Musica dalla terrazza a Ussana, lo show del dj Massimo Capone batte l’ansia da Coronavirus (VIDEO)

Musica dalla terrazza a Ussana. Per battere l’ansia da Coronavirus sale in cattedra lui: il mitico deejay più noto del paese, Massimo Capone. Con ben due ore di musica revival anni 80 e 90 che ha fatto letteralmente impazzire la gente attorno, regalando momenti di pura allegria. Scaletta: inno nazionale italiano, inno della Brigata Sassari “Dimonios”, musica da discoteca varia. Un dj conosciuto per le feste, per le bellissime scalette nei giorni della vendemmia, che questa volta si è esibito dal balcone di casa nei giorni della clausura per virus. Guardate il VIDEO…..