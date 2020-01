Muravera, nella spiaggia di Piscina Rei trovata la carcassa di un delfino

Un delfino spiaggiato e in decomposizione trovato a Piscina Rei. Questa mattina lo staff dell’Area Marina Protetta, come nodo della Rete Regionale per la fauna marina in difficoltà, ha ricevuto la comunicazione dalla centrale operativa della Capitaneria di Porto, della presenza di un delfino spiaggiato a Piscina Rei, nel tratto di spiaggia davanti al Camping “Le Dune”, segnalato da un privato cittadino. Sul posto sono giunti i Biologi dell’AMP, la Polizia Municipale di Muravera e i medici Veterinari dell’ASL.

Giunti su posto si è constatato che si trattava di un giovane delfino maschio della specie Stenella coeruleoalba in stato avanzato di decomposizione. Apparentemente l’esemplare non presentava lesioni da impatto con imbarcazioni o attrezzi da pesca professionale e ne ferite da fiocine o arpioni da farne ipotizzare la causa del decesso.

Vista lo stato avanzato di decomposizione non si sono avviate le procedure per il prelievo della carcassa per la necroscopia ma si è delegato il Comune di Muravera ad avviare le procedure per lo smaltimento dopo il rilascio della certificazione per lo smaltimento da parte dei Veterinari dell’ASL n 8.