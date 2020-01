Follia a Selargius, pesta e rapisce una ragazza: nigeriano arrestato

E’ andato a cercare, una ragazza in un appartamento di via delle Ginestre a Selargius. Qui l’ha pestata. Dopo averle devastato la stanza dove dormiva, l’ha portata via. Lei è riuscita a fuggire e i carabinieri hanno arrestato il suo aguzzino.

In manette (con l’accusa di lesioni, furto aggravato e danneggiamento) Yi Amoho nigeriano, residente a Quartu.

Ieri notte la follia. L’uomo era contrario al fatto che la ragazza (una giovane connazionale dell’aggressore) dormisse in un appartamento abitato da altri nigeriani. Così si è presentato nella casa della ragazza e l’ha aggredita (causandole lesioni al volto, al busto e alle gambe) e dopo aver devastato gli arredi della stanza e portato via orologi e cellulari, è andato via portandosi dietro con la forza la giovane connazionale.

Giunti sul posto, trovando la stanza devastata e sporca di sangue, i carabinieri hanno temuto il peggio (“un campo di battaglia”, raccontano i militari). Alla fine hanno trovato l’aggressore nella propria abitazione a Quartu. Ma la ragazza non cera: approfittando di un momento di distrazione da parte del proprio rapitore, era riuscita ad allontanarsi e a nascondersi nelle campagne di Quartu, per poi rifugiarsi a San Sperate, dove ufficialmente risiedeva. L’operazione è stata coordinata dai tenenti Gianni Russo e Pietro Lucania.