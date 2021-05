Muore schiacciato dal trattore che si ribalta, choc a Guasila per il 16enne Nicola Melas: “Addio, piccolo angelo”

Nicola Melas non c’è più. È morto a 16 anni, in un pomeriggio tragico a Guasila: il giovane, stando alla ricostruzione dei carabinieri, ha preso il trattore di un vicino per fare un giro. A un certo punto, arrivato ad una salita ripidissima, il mezzo si è totalmente rovesciato. Il giovanissimo è rimasto schiacciato sulla testa, un colpo che purtroppo si è rivelato fatale. Ancora non si sa come mai Melas stesse guidando il trattore. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro del paese, gettando tutti nella tristezza e nello sconforto. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, anche sotto il post della sindaca guasilese Paola Casula.

La prima cittadina non commenta la tragedia perchè, nel suo post, c’è scritto chiaramente “qualsiasi parola è superflua”, ma è chiaro che il dolore per la perdita di una giovane vita è immenso.

il 16enne