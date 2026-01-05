Morgongiori, muore a distanza di un anno esatto dal giovane figlio strappato alla vita da un malore improvviso: addio a papà Cornelio Perria, “ora potrà riabbracciare il figlio Danilo”.

Un lutto impossibile da superare quello per un genitore che deve salutare un figlio, soprattutto se va via improvvisamente. Una tragedia che si porta nel cuore: si tenta di sopravvivere ma il dolore rimane presente, ogni giorno. E per papà Cornelio la scomparsa del suo Danilo è stato un duro colpo con il quale ha convissuto sino a oggi. L’11 gennaio dello scorso anno il destino portò via il figlio appena 50enne e allora, come oggi, il Comune, a nome della comunità, si stringe alla famiglia. “Ci giunge notizia della morte del Signor Cornelio Perria di 94 anni. Da tempo ammalato, aveva dovuto affrontare la prematura scomparsa del figlio Danilo, che ora potrà riabbracciare.

Il Sindaco e l’ Amministrazione comunale, unitamente a tutta la popolazione, si stringono al dolore della famiglia”.