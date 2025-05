“Monserrato in Salute”, una mattinata di visite e screening totalmente gratuiti ed inoltre, una serie di approfondimenti con medici e specialisti.

L’iniziativa, organizzata dai Lions Club del Distretto 108L – VI Circoscrizione Zona A (LC Cagliari Host, LC Cagliari Castello, LC Cagliari Karel, LC Cagliari Villanova, LC Cagliari Monte Urpinu e LC Cagliari Lioness), Retina e Diabete (ReD), l’associazione Diabete Zero e patrocinata dal Comune di Monserrato, vuole offrire alla cittadinanza un’occasione concreta per avvicinarsi alla prevenzione ed alla cura, in modo semplice, gratuito ed accessibile.

Retina e Diabete (ReD) è un progetto nato con lo scopo di sensibilizzare le Comunità sulle problematiche delle malattie oculari dovute al diabete, soprattutto la retinopatia. Si occupa non solo di organizzare screening sul territorio per individuare precocemente le persone affette da retinopatia diabetica, ma anche di finanziare l’allestimento di un ambulatorio dedicato alla gestione dei pazienti affetti da retinopatia diabetica, in collaborazione con S.C. Oculistica ARNAS Brotzu.

ReD, ormai, promuove la prevenzione di tutte le malattie, anche grazie alla collaborazione con i Lions Clubs.

I Lions, sono la più grande organizzazione di volontariato al mondo (quasi un milione e mezzo di Soci) e da oltre 100 anni, è a totale servizio delle Comunità e dei più bisognosi.

Impegnati su temi come la salute, la vista, il diabete e l’ambiente, si distinguono per il loro approccio pratico, gratuito e solidale.

Il programma: conferenze, controlli e consulenze gratuite

La giornata si aprirà alle ore 9:15 con una conferenza informativa durante la quale si alterneranno esperti in oculistica, psicologia, dietistica, medicina preventiva e chinesiologia.

Tra i temi trattati: la prevenzione oculistica, il ruolo dell’alimentazione nel diabete, il benessere psicologico nella malattia cronica, la lotta al femminicidio, l’attività fisica come medicina e la prevenzione delle demenze.

Dalle ore 9:30 saranno disponibili screening gratuiti, tra cui: Visite oculistiche per retinopatia, maculopatia e ambliopia; Sportello psicologico e consulto psico-oncologico; Visita senologica; Test della glicemia.

E ancora: Ecografia della tiroide.

Tutte le visite saranno effettuate da medici specialisti in un ambiente accogliente, con attenzione alla persona e al dialogo diretto.

“Monserrato in Salute” non è solo un evento medico, ma un messaggio rivolto a tutta la

Comunità: prendersi cura della propria salute è un atto di responsabilità e amore verso se stessi e gli altri.

Partecipare significa informarsi, ascoltarsi e compiere un primo passo concreto verso il benessere.

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.