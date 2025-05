Domenica l’Officina Equestre di Quartu ospiterà la prima edizione di “La Bellezza della Primavera”, un’estemporanea d’arte aperta a tutti, dagli artisti esperti agli appassionati alle prime armi.

L’iniziativa si svolgerà dalle 9:00 alle 16:30 negli spazi del maneggio di via dei Pioppi 115/a (località Capitana), immerso nella natura, e promette di trasformarsi in una vera festa dell’arte condivisa.

Pittura, disegno, scultura, ricamo, mandala, origami, lavorazione della lana, intarsio: ogni forma espressiva è la benvenuta. Nessun limite d’età o di stile. Ogni artista potrà scegliere liberamente come interpretare il tema della giornata: “La Bellezza della Primavera”, un omaggio alla stagione dei profumi, dei colori e del risveglio della natura.

Gli artisti dovranno portare con sé gli strumenti necessari. Per chi desidera scolpire, ci sarà anche la possibilità di lavorare le rocce presenti nel parco del maneggio. Le opere scultoree dovranno rimanere in loco.

Un elemento originale dell’iniziativa è la giuria popolare: saranno i visitatori a votare le opere che li colpiranno di più. Le più apprezzate riceveranno, alle 16:30, attestati e premi offerti dall’Officina Equestre e dagli sponsor.

Ad accompagnare le creazioni visive, ci saranno anche musica, danza e performance dal vivo. I performer, pur non partecipando al concorso, contribuiranno a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente.

L’ingresso è gratuito, sia per gli artisti che per il pubblico. È possibile visitare anticipatamente il maneggio e scegliere la propria postazione, previa prenotazione telefonica. Ogni partecipante dovrà provvedere al proprio pranzo al sacco, ma sarà disponibile anche una piccola area bar per bevande e bibite.

A spiegare lo spirito dell’iniziativa è Alba Fois, imprenditrice e fondatrice dell’Officina Equestre: “Abbiamo immaginato un evento che unisse arte, natura e libertà espressiva. Vogliamo che l’Officina Equestre diventi un luogo dove le persone possano sentirsi ispirate, valorizzate e connesse. Questa giornata sarà un’occasione per ritrovare bellezza e condivisione, in un’atmosfera semplice, accogliente e creativa.”

Un’occasione speciale per vivere una giornata all’insegna della creatività, della natura e dello scambio umano”.