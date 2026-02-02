Monserrato, via Riu Mortu vietata ai bus: sino al 31 maggio dovranno cambiare percorso. La strada dissestata continua a cedere, “abbiamo appena adottato un’ordinanza contingibile e urgente per garantire la massima sicurezza sulle nostre strade”.

“La tutela dell’incolumità di chi ogni giorno percorre le nostre vie è per noi una priorità assoluta, siano cittadini di Monserrato o delle altre città e paesi collegati attraverso il nostro territorio” spiega il sindaco Tomaso Locci.

“In vista dei lavori di rifacimento del manto stradale di via Riu Mortu, che partiranno in seguito a quelli di via Cesare Cabras, a causa del noto problema della presenza di buche profonde ed avvallamenti che potrebbero mettere a rischio la circolazione, abbiamo stabilito un divieto di transito per tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico (quindi camion ed autobus CTM ed ARST) a partire da domani, 3 febbraio 2026 fino al 31 maggio 2026 in via Riu Mortu, nello specifico il tratto tra l’intersezione con via Zuddas e via Terralba (in direzione via San Valeriano)”.

Questo cambiamento comporterà dei disguidi per chi utilizza i mezzi pubblici: le linee del CTM e dell’ARST utilizzeranno dei percorsi alternativi. Gli uffici delle Aziende stanno definendo i dettagli di questi itinerari alternativi e saranno comunicati non appena disponibili.

Il traffico veicolare per automobili e motocicli rimarrà garantito ed in sicurezza, anche per evitare disagi alle tante attività commerciali della via Riu Mortu e della zona interessata. “Al contrario di certe amministrazioni di città vicine, noi abbiamo a cuore l’economia della nostra città e dei tanti commercianti di Monserrato”.