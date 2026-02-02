Dopo Sassari anche Cagliari studia come proteggere i giovani assicurando misure di sicurezza adeguate nei locali della movida. Dunque si va verso controlli più stringenti nei locali pubblici e nelle attività di intrattenimento: il prefetto di Cagliari Paola Dessì ha annunciato l’avvio di un percorso di verifica e potenziamento delle attività di controllo, in attuazione di una recente direttiva del ministero dell’Interno, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e rafforzare le condizioni di sicurezza per lavoratori e clienti.

Il tema sarà al centro della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in programma domani, 3 febbraio, chiamato a fare il punto sul quadro provinciale e a individuare una linea di intervento condivisa. L’attenzione sarà rivolta in particolare al rispetto delle norme e alla responsabilità dei gestori dei locali, soprattutto in contesti frequentati da giovani.

Nel percorso di rafforzamento dei controlli è previsto anche il coinvolgimento delle associazioni di categoria, che saranno chiamate a collaborare in un’azione di sensibilizzazione degli esercenti sulle regole e sulle misure di sicurezza da adottare.