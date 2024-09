Monserrato, una targa ricordo per il grande Gabriele Catta: 100 km a nuoto contro il cancro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – Una targa ricordo per Gabriele Catta, 100 km a nuoto contro il cancro: ieri l’omaggio del consiglio comunale al giovane atleta per il suo impegno nel sociale attraverso lo sport. Un cittadino modello che il sindaco Tomaso Locci ha voluto premiare per esaltare la sua capacità da prendere come esempio. https://www.castedduonline.it/il-record-di-gabriele-catta-100-chilometri-a-nuoto-da-tertenia-a-cagliari-contro-la-leucemia-cosi-ho-onorato-mio-nonno/

“Nella giornata di ieri è stato ringraziato ed omaggiato con una Targa e il ritratto del “Cavallo” del celebre artista monserratino Gianni Argiolas, il bravissimo atleta e nuotatore” ha espresso Locci.

Oltre al gesto sportivo, 102 kilometri a nuoto, senza sosta, è da ammirare la grande nobiltà d’animo: la nuotata di 100 km è finalizzata alla raccolta fondi per la ricerca contro i tumori, a favore dell’associazione AIRC”. Circondato dall’affetto delle famiglie, dello staff e della fidanzata Alessia, il giovane ha ritirato l’omaggio direttamente dalle mani del primo cittadino.