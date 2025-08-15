Un incendio è divampato nella notte all’interno di un’abitazione a Monserrato, richiedendo l’intervento immediato del comando dei vigili del fuoco di Cagliari. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, hanno messo in serio pericolo gli occupanti dell’edificio.

Grazie all’azione tempestiva dei soccorritori, quattro persone — due adulti e due bambini — sono state tratte in salvo. Due di loro, in via precauzionale, sono state affidate al personale sanitario e trasportate in ospedale per ulteriori controlli.

Sul posto hanno operato due squadre dei Vigili del Fuoco e un’autobotte proveniente dalla sede centrale di viale Marconi, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.