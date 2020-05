Erbacce alte, segnaletica orizzontale poco visibile e avvallamenti nell’asfalto. Si presenta così via Casteldoria a Monserrato, arteria trafficata, traversa di via S. Gottardo. “Mancano le piccole manutenzioni: oramai l’ordinario sta diventando straordinario” segnala un cittadino. Non sarebbe l’unico caso presente in città. Anche nelle strade del centro storico, zona via Del Redentore, si presenterebbe lo stesso problema.