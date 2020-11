Monserrato, piano di sicurezza in cimitero: percorsi e ingressi contingentati

Monserrato, piano di sicurezza anche in cimitero: tracciati i percorsi nei camminamenti, contingentamento di ingressi, protezione civile e ausiliari della polizia locale che vigilano. Fortemente voluto dall’assessora ai servizi cimiteriali Maristella Lecca e da tutta l’amministrazione comunale, il piano è stato redatto per evitare che, in questi giorni in cui si onorano i defunti, si creino assembramenti nel camposanto. “I percorsi sono stati fatti per far in modo che le persone non si assembrino e che non ci siano zone affollate – spiega l’assessora – il piano di safety servirà per molto tempo visto il trend dei contagi su tutta la nazione e sulla nostra regione”.Piantine, percorsi, firma del tecnico, all’ingresso sono stati collocati tutti i cartelli previsti dalle norme in vigore e il gel sanificante per garantire la sicurezza dei cittadini. In cimitero si è recata anche Maristella Lecca diverse volte per verificare di persona che tutto procedesse nel migliore dei modi. Un importante supporto è dato anche dai volontari della protezione civile di Monserrato e dagli ausiliari della polizia municipale. Inoltre, sempre per evitare gli assembramenti, sono sospese le tumulazioni sino al 2 novembre.