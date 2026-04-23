Nella notte, una tragica vicenda ha scosso il territorio di Monserrato. Un giovane di 23 anni, Leonardo Mocci, di professione muratore e residente a Villacidro, ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto nel cortile di un palazzo, in via Settimio Severo.

L’allarme è scattato nelle ore notturne, attivando immediatamente la macchina dell’emergenza. Sul posto è giunto con estrema rapidità il personale sanitario del 118, che ha tentato in ogni modo di rianimare il ragazzo. Purtroppo, la gravità della lesione riportata si è rivelata fatale e, nonostante i prolungati e disperati sforzi dell’équipe medica, per il giovane 23enne non c’è stato nulla da fare.

L’area dell’evento è stata tempestivamente isolata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, intervenuti in forze per mettere in sicurezza la zona e consentire i primi e fondamentali rilievi tecnici e scientifici da parte della squadra rilievi del Nucleo Investigativo. I militari hanno dato immediatamente il via a serrate e articolate indagini, raccogliendo ogni elemento utile sul posto al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e far luce sugli eventi che hanno portato a questo triste epilogo, al fine di individuare i responsabili dell’omicidio. Non si esclude che possa trattarsi di un regolamento di conti.