Monserrato, nuova giunta del sindaco Locci, l’attesa è finita: venerdì 19 le nomine dei nuovi assessori

Monserrato – Nuova giunta del sindaco Locci, l’attesa è finita: venerdì 19 le nomine, come 5 anni fa, nello spiazzo esterno antistante al palazzo comunale.

L’apertura del primo consiglio comunale sarà affidata a Saverio De Roma, il consigliere che ha ottenuto più voti.

Forse un po’ per scaramanzia, chissà, la data che da il via ufficialmente al terzo mandato consecutivo di Tomaso Locci è la stessa delle elezioni amministrative precedenti, come il luogo scelto. Alle ore 18,45 è fissata la convocazione della prima seduta del consiglio con il seguente ordine del giorno: convalida dell’eletto alla carica di Sindaco e degli eletti alla carica di Consigliere Comunale ed esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità;

giuramento del Sindaco;

comunicazione da parte del Sindaco delle nomine alla carica di Assessore Comunale.

Eventuale surroga dei Consiglieri decaduti per accettazione della nomina alla carica di Assessore. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale; elezione di due vice Presidenti del Consiglio Comunale e dei componenti della Commissione Elettorale Comunale.

Nessuna indiscrezione trapela sui possibili nominativi, solo previsioni che, tra una settimana, troveranno, oppure no, conferme. Intanto l’agenda di Locci non ha mai smesso di essere colma di appuntamenti: dopo l’inaugurazione del primo discount realizzato con la collaborazione dei privati, si attende quella dello svincolo della 554 e dell’area verde adiacente alle scuole di via San Gavino.