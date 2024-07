Lezioni di look in piazza per giovanissime: a Villamassargia la Baby Beauty Master Class

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cura dell’immagine e vetrine social giocano ormai un ruolo strategico nell’esistenza dei giovani. E Villamassargia offre alle ragazze sarde un’occasione d’oro: una lezione di cura del look della Make up Artist delle principesse Valeria Boncoraglio. Tutto sotto gli occhi esperti di Alessandro Maritato, hairstylist di grande successo e star della tv e di Tik Tok.

Venerdì 19 luglio alle 18 nella centralissima piazza Pilar e nei suggestivi giardini dell’Antica Casa Casula le lezioni della Baby Beauty Master Class: l’evento curato da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari della società Oggi Sposi & Exclusive Wedding Events, regine del Wedding isolano e ideatrici di appuntamenti glamour in grado di attirare sempre più appassionati e curiosi, di raccontare le eccellenze territoriali in chiave moderna e di valorizzare il territorio attraverso momenti unici nel loro genere.

Nel cuore della vita mondana di Villamassargia verrà ricreata un’aula con banchi, sedie e lavagne come in una vera e propria scuola a cielo aperto: è la baby beauty master class dove alle giovani donne del futuro verrà affidata la formula magica della bellezza coi primi insegnamenti di self make up di Valeria Boncoraglio, una delle migliori professionalità del settore a livello nazionale, impegnata con i suoi pennelli a truccare le celebrities e le più belle donne del jet set nei più esclusivi hotel della Costa Smeralda. Mentre d’inverno, a Londra, tiene corsi di formazione.

Ma il patron dell’evento sarà Alessandro Maritato: il super hairstylist e tik toker da quasi un milione di followers farà impazzire i suoi fans. Si prevedono arrivi da tutta la Sardegna, ma solo una fortunatissima tra le ragazze partecipanti verrà sorteggiata e potrà rifarsi il look con le famosissime treccine colorate che spopolano sul web create dalle sapienti mani dell’hairstylist delle star, fondatore dell’atelier romano Look Totalbrand.

Nell’ambito della manifestazione, gli esperti del “Beauty” di Villamassargia saranno a disposizione per i tanti che vorranno rilassarsi sotto le fronde degli alberi secolari dei giardini di Casa Casula che per una sera diventerà il “Giardino dell’Eden della bellezza”, dove ci sarà anche un tatuatore pronto a colorare per gioco la pelle e la giornata ai più piccoli. Così natura e fascino saranno resi virali da Tik Tok, con post e stories che rilanceranno sul web un evento straordinario mai visto prima in Sardegna.

«Il nostro intento è quello di puntare sulle eccellenze del nostro territorio», dichiara Debora Porrà sindaca di Villamassargia, «per promuovere l’aggregazione della comunità e far crescere il paese e il suo nome anche all’esterno».

«Abbiamo voluto mettere insieme il presente e il futuro in un turbinio di emozioni e divertimento», spiegano Ghisoni e Murgia, «tutto verrà raccontato sulle pagine virtuali dei social, nuova frontiera della comunicazione e primo canale di condivisione dei ragazzi, grazie al re dei tik tokers Alessandro Maritato che regalerà emozioni indimenticabili».

«Anche con questo evento abbiamo voluto creare un’opportunità di promozione diversa dal solito per le attività locali », commenta Sara Cambula assessora al Turismo, «inoltre, le iniziative proposte sono trasversali e coinvolgeranno sia i bambini che gli adulti», «ancora una volta l’associazione turistica Pro Loco Villamassargia è in campo per animare il paese con eventi originali e di alto livello», conclude Andrea Tocco, presidente della proloco.