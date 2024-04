Monserrato, mix di liste civiche e politiche a supporto di Valentina Picciau

Monserrato verso il voto: liste civiche storiche insieme a liste politiche che rappresentano gran parte del Campo largo presente alle ultime elezioni regionali a sostegno di Valentina Picciau. “Ho accettato la candidatura fortemente motivata dal progetto di rinascita per Monserrato che la coalizione propone, un progetto condiviso e condivisibile in cui spero il campo del centro sinistra possa infine presentarsi al completo, compatto in questo nostro percorso verso un grande rinnovamento e miglioramento che Monserrato merita da tempo”.

Il nostro programma verterà su cambiamenti radicali, in discontinuità con la maggioranza che ha governato negli ultimi cinque anni, affrontando prima di ogni altra cosa le emergenze del territorio, e questo sin dalla prima fase di governo.

Daremo priorità nel nostro progetto alla risoluzione delle difficoltà quotidiane della popolazione, come la mobilità del cittadino, mettendo in primo piano i problemi legati alla salute ed al benessere psicofisico dei monserratiti.

Fondamentale l’impegno sulle esigenze della cittadinanza, in maniera tale che i nostri concittadini, professionisti, commercianti e associazioni possano avere accesso ai servizi e comunicare con gli uffici comunali senza difficoltà, e che ottengano le dovute risposte in maniera chiara ed in tempi brevi.

Verrà data priorità anche al decoro della nostra città, attraverso una cura particolare per la pulizia e la manutenzione delle strade e l’incremento e la gestione intelligente del verde urbano.

Tutte le forze della nostra ampia coalizione hanno trovato nella figura della dottoressa Valentina Picciau la rappresentante ideale per realizzare il nostro programma.

Valentina Picciau ha lavorato, come consigliera di opposizione, negli ultimi cinque anni con presentazione di oltre un centinaio di interrogazioni, interpellanze e mozioni, conoscendo molto bene le reali esigenze della popolazione e dimostrando una grande sensibilità come politica, come medico specialista e come donna di elevata statura morale.

Ribadiamo con forza che la nostra coalizione con la candidata sindaca Valentina Picciau, rimarrà aperta sino all’ultimo ad un confronto con tutte le forze democratiche che si dimostreranno in linea con il nostro programma di sviluppo e benessere per Monserrato, con la speranza che il campo del centro sinistra si presenti infine compatto per il grande cambiamento” ha espresso la coalizione.

Picciau conclude: “Sono onorata di rappresentare una ampia coalizione di forze civiche e politiche e fiduciosa nella voglia di cambiamento che ho percepito in questi anni”.

Movimento 5 Stelle, Pauli Monserrato, La Svolta, Uniti per Alessandra Todde, Fortza Paris e Monserrato Civica sono le liste che appoggiano Picciau, abbiamo costruito un ampio accordo di programma, per il bene e l’interesse della nostra comunità.