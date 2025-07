Erano belle tutte insieme, rosse e rigogliose nelle fioriere situate in una delle piazze più importanti della città e non erano state collocate nemmeno da tanto. Sparite, rubate e portate via da chi, evidentemente, le vuole ammirare tutti i giorni nella propria abitazione. Il furto è avvenuto qualche giorno fa come il danneggiamento alla panchina: spezzata una delle stecche che devono sorreggere chi vuole godersi qualche minuto di relax. Danni perpetrati alla comunità, ai beni di tutti e che hanno creato sconcerto e rabbia tra i residenti, i quali hanno denunciato l’accaduto.