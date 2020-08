Monserrato, la notizia tanto attesa: via al pagamento del Reis per le famiglie in difficoltà

Monserrato: al via il pagamento della prima mensilità REIS da parte dell’Assessorato Politiche Sociali e del Lavoro.

Gli uffici comunicano che è stato disposto il pagamento della prima mensilità del reddito di inclusione sociale, il sussidio contro la povertà.

Da tempo i beneficiari aspettavano informazioni a riguardo, oggi finalmente l’ufficialità della notizia.

Un contribuito che farà tirare un piccolo sospiro di sollievo alle tante famiglie che si trovano in difficoltà soprattutto in questi mesi particolarmente complessi, caratterizzati dall’emergenza sanitaria ancora in corso.