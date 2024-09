Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – La differenziata che fa la differenza: posizionate in città 5 mini oasi ecologiche, cartacce e bottiglie dovranno essere suddivise come a casa e per le deiezioni canine 20 contenitori specifici sparsi nelle vie principali. Intanto la raccolta domestica vola: raggiunta nuovamente a luglio la soglia dell’85%. Già ampiamente preannunciato, ecco in arrivo i nuovi porta rifiuti: sono stati installati oggi, “20 cestini suddivisi in 4 categorie, secco, vetro, plastica, carta e 20 cestini per le deiezioni canine.

Questo intervento rientra nel nostro impegno per mantenere la città pulita e vivibile per tutti” spiega il vicesindaco e assessore anche all’ambiente Saverio De Roma. Dotati anche di posacenere, per Fido e i suoi amici, invece, 20 raccoglitori solo per loro: ora spetta solo ai padroni essere cortesi ed educati e raccogliere ciò gli amici a quattro zampe lasciano a terra durante le passeggiate. Dopo la premiazione avvenuta a Roma pochi mesi fa come città più riciclona della Sardegna, i dati di luglio continuano ad affermare l’importante riconoscimento ottenuto dal centro dell’hinterland cagliaritano. “Ringrazio i cittadini, le amministrazioni si impegnano per la tutela della salute, ma, soprattutto perché la differenziata e l’ambiente vengano sempre rispettati. Finalmente arrivano buoni segnali da parte dei cittadini e i premi che sono importanti per far andare a avanti, affinché la differenziata vada sempre meglio” aveva espresso il sindaco Tomaso Locci.