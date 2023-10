Monserrato, la denuncia: “Abbandonata senza essere cambiata in un letto del Policlinico per 17 ore”

Il mondo degli ospedali lo conosce bene, Antonia Murgia, 67enne di Dolianova, non fosse altro perchè, da infermiera, ci ha lavorato. Da una settimana, però, la donna è tornata tra corsie e stanze con un altro “ruolo”, quello della paziente. Ricoverata nel reparto di Neurologia del Policlinico di Monserrato, sta combattendo contro alcune malattie, supportata e aiutata dai medici. Ma i disservizi non mancano, e quella che racconta direttamente dal suo letto è una vera e propria odissea. A darle man forte c’è il compagno, Ciro Vignotto, che ha spedito una email di protesta all’ufficio per le relazioni con il pubblico dell’ospedale monserratino: “Ieri ho ricevuto una telefonata della mia compagna, allettata. Mi ha detto che il cambio del pannolone che indossava dalle 20 del giorno prima è avvenuto solo alle tredici, cioè dopo ben diciassette ore. Credo tutto ciò sia disumano e vergognoso. Ho chiesto alla mia compagna le motivazioni di tale indecente situazione e mi ha comunicato che, pur sollecitandone la sostituzione e la relativa pulizia, le era stato comunicato che il personale preposto a tali mansioni si è spostato per portare pazienti a visite o ad altri reparti e che sino al loro rientro avrebbe dovuto attendere”. Cosa che ha fatto, controvoglia, l’anziana.

“Il personale è splendido, cercano di aiutarti in ogni modo. Il problema è che sono in pochi, appena due Oss per tutti i pazienti”, dice la sessantasettenne. “Il problema è dovuto alla carenza di lavoratori, la Regione deve farsi carico del problema e assumere personale. Non si può pensare di voler risparmiare proprio su un diritto fondamentale, quello delle cure”.