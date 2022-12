Monserrato, la band Mp4 in piazza per brindare al 2023: sì ai fuochi artificiali quasi silenziosi

A Monserrato fuochi d’artificio a basso impatto sonoro per rispettare gli animali, concerti, canti e balli per tutti: la città entra nel vivo degli eventi natalizi con una programmazione che accontenta i gusti degli adulti ma, soprattutto dei bambini, che animeranno le strade della città. Non solo: nel cartellone sono inseriti eventi culturali, come concerti, rappresentazioni teatrali, eventi ricreativi, sportivi e di spettacolo tipicamente natalizi. Naturalmente non potevano mancare i festeggiamenti per il nuovo anno: il 2023 si accoglierà ai Giardinetti di via del Redentore con la presenza del gruppo MP4, i tradizionali balli sardi, molto apprezzati dai Monserratini, e i fuochi d’artificio a basso impatto sonoro, nel rispetto dell’ambiente e della tutela degli animali. Il cartellone, come ormai dal 2019, porta il nome di “Pauli Christmas” ed è gestito dall’associazione La via del Collegio. L’assessora alla Cultura e spettacolo Emanuela Stara: “Mi ritengo molto soddisfatta della programmazione del cartellone di Natale, allietare le giornate dei nostri concittadini, soprattutto dei bambini, non fa che rendermi orgogliosa e gratificata dal grande impegno necessario, ma soprattutto per la grande collaborazione con gli assessorati allo sport, alla Pubblica istruzione, alle politiche sociali e all’arredo urbano, con cui c’è stata totale sinergia perché il cartellone fosse vario e apprezzabile da tutti. Un caloroso ringraziamento va anche alle associazioni che hanno proposto gli eventi e a quelle di volontariato che si spendono perché il tutto avvenga in sicurezza.”

“Siamo molto contenti – sottolinea il sindaco Tomaso Locci – di questa programmazione natalizia organizzata con poca disponibilità economica in quanto, dopo gli anni di covid abbiamo investito molto sugli eventi estivi in piazza. Nonostante tutto siamo riusciti ad organizzare una serie di manifestazioni dedicate soprattutto ai bambini. Come di consueto ci sarà lo spettacolo che accoglierà il nuovo anno, rispettando la tradizione dei monserratini che amano i sardi e, dalla mezzanotte in poi sarà animata dallo spettacolo di una band. Non mancheranno i consueti fuochi d’artificio, quest’anno, a basso impatto acustico, per rispettare le richieste degli amanti degli animali che, ormai, li richiedono da tempo. Ringrazio l’Assessora alla cultura e spettacolo Emanuela Stara, per aver organizzato in poco tempo e con minore disponibilità rispetto agli anni precedenti, una programmazione varia e dedicata a tutti.” Un Natale per tutti, insomma, che regalerà giornate di allegria e spensieratezza, studiato apposta per tutti i cittadini che potranno gustare momenti gioisi nella propria città. Solidarietà e vicinanza, quindi, a chi, per un motivo o per l’altro, non potrà festeggiare radunandosi nelle grandi città. Ma quello che conta, alla fine, è salutare il 2022 e brindare al nuovo anno con il sorriso, con la voglia e la speranza che i prossimi dodici mesi siano di buon auspicio e questa è la volontà dell’amministrazione che intende regalare, con il cuore, ai suoi cittadini e a tutti i partecipanti degli eventi, giornate positive e colme di significato. Un occhio di riguardo, quindi, anche agli amici a quattro zampe: fuochi d’artificio si, ma a basso impatto sonoro affinché possano non temere una delle tradizioni più amate dai loro padroni.