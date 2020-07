“Monserrato, il suolo pubblico dato ai ristoranti ha tolto tanti parcheggi ai cittadini: così non funziona”

“Scarsità di parcheggi causata dalla concessione del suolo pubblico alle attività commerciali”. Lo segnala Maria Francesca Congiu, consigliera del Pd di Monserrato. “Il Sindaco Locci, in data 15 Maggio ha emanato una delibera avente ad oggetto l’occupazione del suolo pubblico.Se concordavo e ancora oggi concordo nel merito dell’iniziativa, come più volte ho precisato, la delibera stessa risulta però essere incompleta e

insoddisfacente sotto diversi profili. Come dissi gia’ in una interrogazione urgente datata 26 Maggio 2020: molti degli spazi pubblici destinati alle attività occuperanno zone precedentemente destinate a parcheggi”. Il bilancio di Francesca Congiu del Pd dunque è decisamente negativo: “Contestualmente alla delibera, nonsono state individuate delle aree e dei parcheggi da destinare alle altre attività commerciali presenti sul territorio, per i servizi e per i residenti nel centro;Ad oggi, a distanza di due mesi circa dal provvedimento, il problema consequenziale della carenza di parcheggi si e’ reso evidente, creando non pochi disagi.

Molti cittadini lamentano la scarsità di parcheggi nelle zone interessate dall’ordinanza, fatto grave perché va ad acuire un problema da sempre molto sentito a Monserrato, come è notorio. Inoltre – spiega la consigliera – non è stata studiata alcuna modifica del traffico in città, tale da privilegiare gli spostamenti con le biciclette o mezzi a propulsione elettrica (bicicletta elettrica o monopattino elettrico) o a piedi. E’ triste dover costatare una siffatta anacronistica insensibilità verso l’incentivazione della locomozione ecologica all’interno della città”.