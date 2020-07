Cagliari, la Yaris condotta da un 44enne di Monserrato investe la bicicletta: 15enne in ospedale. Incidente stradale questa sera in viale Regina Elena. Una Toyota Yaris, condotta da un 44enne di Monserrato, transitava nella via Regina Elena proveniente da via Badas. Arrivato all’altezza del parcheggio multipiano APCOA Regina Elena, svoltava a destra per entrare all’interno del parcheggio, scontrandosi con una bicicletta guidata da un 15enne di Cagliari, che arrivava dalla sua destra passando su passaggio pedonale e non riusciva ad evitare l’urto con il veicolo. Il ciclista è stato soccorso dagli operatori di un’ambulanza del 118, per poi essere trasportato presso il P.S. dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale di Cagliari per i rilievi di legge.