Monserrato ha il suo nuovo Comandante della Polizia Municipale: Mauro Soru, 50 anni, ha preso servizio due giorni fa. Dopo la firma ha chiesto di essere in sede anche sabato e domenica per visionare e portare già avanti il lavoro. Il sindaco Tomaso Locci: “Non posso che essere orgoglioso di questo entusiamo, e non vede l’ora di andare in strada per conoscere i cittadini”.

Laureato in giurisprudenza, arriva da Villasor. Tra gli altri comuni, ha operato anche a Cagliari. Sostituisce Domenico Nannini, diventato vice a Elmas, ed eredita lavoro e opere messe in campo dallo storico Comandante, Massimiliano Zurru, ora a Nuoro. Sono trascorsi sei mesi da quando Nannini ha lasciato Monserrato, in questo tempo il corpo della polizia locale ha compensato l’assenza del Comandante al fine di garantire le funzioni alla città, “ora i cittadini potranno avere anche maggiori risposte, ripartiremo molto bene”.