Monserrato, gli incivili non passano inosservati: controlli a tappeto per chi sporca

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Soprattutto immondizia abbandonata un po’ ovunque, ecco che il “sacchetto selvaggio” non va in vacanza e chi commette queste azioni, di certo, non rimane “anonimo” alle istituzioni locali: una sinergia di forze tra operatori, incaricati e il sistema di videosorveglianza che tutto vede e registra, l’indifferenziata abbandonata nelle strade o nelle piazze ha un proprietario che, una volta individuato, dovrà fare i conti con chi non demorde e non abbassa la guardia sul triste fenomeno che, non solo a Monserrato, mette a dura prova la pazienza degli amministratori che mirano alla pulizia e al decoro urbano. Ecco allora che giunge l’ennesimo appello dai vertici locali della città dell’hinterland cagliaritano, rivolto agli “incivili” che non hanno rispetto per l’ambiente.

Imponenti le pratiche adottate per salvaguardare la pulizia e l’aspetto igienico sanitario dei luoghi pubblici: sedute, strade e piazze vengono quotidianamente sanificate dagli operatori ecologici della Gesenu, “che a volte vengono criticati ingiustamente, ma continuano sempre a impegnarsi al massimo per mantenere pulita la nostra città”.