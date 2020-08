Monserrato, ecco come a settembre si tornerà a scuola: “Tante incertezze, ma ci faremo trovare pronti”

Aperte le iscrizioni per il servizio mensa a Monserrato: da domani e sino al 19 settembre è possibile presentare l’istanza online predisposta dal Comune.

Mancano poche settimane all’avvio del nuovo anno scolastico e fervono i preparativi da parte delle istituzioni per accogliere gli studenti secondo le norme ministeriali imposte. A Monserrato a disposizione vi sono 40 mila euro e nessun limite di spesa da parte del sindaco per quanto riguarda le esigenze che potrebbero presentarsi a causa del covid. Inoltre non c’è carenza di spazi e di edifici, anzi: “Abbiamo dei plessi scolastici che sono il doppio come dimensioni e struttura rispetto a ciò che utilizziamo” sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Garau. Inoltre, pochi giorni fa, è stata preventivata la spesa di poco più di 2 mila euro per dotare il personale scolastico dei dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche e visiere) e di termo scanner per la misurazione della temperatura corporea. L’istituto comprensivo sottolinea che “abbiamo lavorato alla ripartenza sin dalle prime indicazioni ministeriali. Siamo in attesa degli ultimi decreti e linee guida e ad inizio settembre forniremo tutte le indicazioni. Stiamo prevedendo anche incontri telematici per spiegare le modalità del rientro a scuola”.

Le attività didattiche, se non ci dovessero essere variazioni, avranno inizio a partire da martedì 22 settembre. “A settembre si tornerà fra i banchi – spiega Caterina Argiolas, insegnante e consigliera comunale – di sicuro posso dire che quali che siano le incertezze ci faremo trovare pronti, insegniamo ogni giorno la resilienza adesso è tempo di applicarla. A Monserrato ci si sta preparando al nuovo anno, la Dirigente Scolastica è costantemente sul pezzo e coordina tutte le azioni necessarie per accogliere gli alunni. Ad ora le indicazioni sembrano essere ancora in progress ma il punto di forza sarà la capacità dei docenti di contestualizzare le avversità trovando spunti educativi e promuovendo processi formativi basati sulle competenze di adattamento che dalle pagine delle guide didattiche ora passeranno all’applicativo”.