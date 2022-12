Monserrato, coppia di consiglieri cacciati dalla maggioranza: “Atto illegittimo”

Monserrato – “Illegittima l’esclusione dalla maggioranza dei consiglieri comunali Nicola Mameli e Alessio Locci: la Direzione Generale dell’Assessorato degli Enti Locali della RAS con un parere del 22 dicembre ha dato ragione ai consiglieri”. Nuova puntata della consiliatura Locci, mai priva di colpi di scena e vicende che, tra opere realizzate e grandi progetti in cantiere presi anche da esempio dagli altri comuni, deve fare i conti con le bagarre politiche interne.

Alessio Locci e Nicola Mameli “hanno fortemente dubitato della legittimità della delibera del C.C. n. 50 del 15/11/2022 (revoca commissioni consiliari permanenti in essere e loro ricostituzione), in particolar modo, con riferimento alla futura distribuzione dei commissari tra maggioranza e minoranza, nella parte in cui si dispone la loro esclusione dalla maggioranza politica votata dai cittadini nel 2019, determinando conseguentemente il loro passaggio alla minoranza” si legge nel comunicato stampa diffuso oggi. “E questo senza aver mai dichiarato di volere uscire dalla maggioranza e senza che abbiano mai votato contro le linee programmatiche di mandato. Dopo l’esclusione di due membri della maggioranza avvenuta qualche settimana fa, https://www.castedduonline.it/terremoto-politico-a-monserrato-il-gruppo-monserrato-in-movimento-cacciato-dalla-maggioranza/ i diretti interessati non si sono arresi, bensì si sono rivolti agli enti preposti che, pare, gli abbiano dato ragione.

Nel parere si dà atto che da una più attenta e completa lettura di una sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4600 del 08.08.2003, il transito di un gruppo consiliare dalla maggioranza alla minoranza deve risultare esplicitato in atti formali o volontà espresse nelle sedi deputate e non può desumersi da elementi incerti e non univoci. A conferma di ciò Mameli e Locci hanno più volte dichiarato, in Consiglio Comunale ed in modo univoco, di ritenersi parte della maggioranza politica, così come deciso dal voto dei cittadini monserratini. E questo anche a prescindere dal volere del Sindaco e dalle sue accuse, nei confronti del gruppo Monserrato in Movimento, di bramosia di poltrone, di giochi di palazzo con non ben precisati partiti politici nazionali”.