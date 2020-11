Monserrato, il Comune alla coop: “Ridateci il centro commerciale entro un mese”

Monserrato, centro commerciale Riu Saliu: il Comune dichiara la scadenza della concessione d’uso dell’immobile e diffida la cooperativa Cento ad adempiere al rilascio e alla riconsegna dell’edificio.

Continua il lavoro da parte dell’amministrazione comunale per rimpossessarsi dell’importante struttura che ospita, tra l’altro, gli ambulatori del consultorio familiare. Una diatriba nata qualche mese fa in seguito al rifiuto della cooperativa che non “intende rilasciare alcun bene se non alla scadenza di quanto contrattualmente previsto”.

I fatti: 25 anni fa la Cooperativa Cento si impegnava a completare il Centro Servizi situato in via Argentina. Il centro, una volta ultimato a cura e spese della detta Cooperativa, sarebbe stato attribuito in concessione alla stessa per 25 anni decorrenti dalla ultimazione dei lavori risultante dalla certificazione comunale di agibilità.

Al termine della concessione l’immobile sarebbe stato restituito al Comune in perfetto stato di manutenzione. Il corrispettivo della concessione veniva fissato in £ 507.630.000 che la Cooperativa avrebbe impiegato per l’ultimazione dell’opera, in aggiunta a £ 999.625.247 già dovuti in virtù di precedente convenzione. L’investimento della Cooperativa Cento pertanto doveva ammortizzarsi in 25 anni con i ricavi derivanti dai canoni della locazione delle unità immobiliari facenti parte del Centro Servizi. Il sito è destinato a pubblico servizio, al suo interno vengono svolte attività volte ad offrire alla comunità monserratina servizi essenziali tra i quali sanitari, quelli relativi all’istruzione, ad attività ricreative e sociali.

La cooperativa ha 30 giorni di tempo per “restituire” il Centro al Comune di Monserrato. Non solo: provvederà anche al recupero delle somme dovute a titolo di canoni e frutti derivanti dalla concessione a terzi dei locali siti all’interno dell’immobile, maturati e maturandi dal 10 ottobre sino alla data dell’effettivo rilascio.