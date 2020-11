Cagliari, l’infinita gioia di Marco Carta: “Sono guarito dal Coronavirus”

Sette giorni fa l’annuncio sui social: “Sono positivo al Coronavirus”. Sette giorni più tardi, la bella notizia: “Evviva! Sono tornato negativo!”. Marco Carta esce dal tunnel del Covid-19: il cantante e artista pirrese apprezzato in tutta Italia e non solo sceglie sempre Facebook per festeggiare la guarigione dal virus, pubblicando alcune foto dove sorride insieme al suo cane: “Sono felice di comunicarvelo a gran voce!

Vorrei ringraziarvi per essermi stati così vicini, a mia volta lo sono con tutte le perone che stanno combattendo questo mostro silenzioso nelle loro case e negli ospedali!”.

Il cantante invita tutti ad avere “coraggio. Siate negativamente positivi e ricordate che vinceremo a suon di guanti e mascherine!”.