Monserrato come Cagliari: ancora vietati i giochi per i bambini e ingressi contingentati al parco Magico

Ancora vietato l’accesso a tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini e per attività sportiva in parchi e aree pubbliche comprese le aree destinate allo sgambamento dei cani. Questa è la decisione del sindaco di Monserrato Tomaso Locci, in linea con le direttive intraprese dai primi cittadini dei centri dell’hinterland, anche in funzione di una comunicazione dell’Anci. Per il momento, l’accesso del pubblico al parco “MAGICO” sarà consentito dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, unicamente dall’ingresso sito nella Via Dell’Argine, per un numero contingentato di massimo 30 persone per volta, per un massimo di permanenza nell’area non superiore ai 45 minuti, a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata la distanza di sicurezza di un metro.

Rimangono obbligatorie le protezioni facciali tranne che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i portatori di disabilità. La riapertura dell’impianto sportivo “Riu Saliu” riguarderà solo gli spazi all’aperto, dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 20.