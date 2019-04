Monica Pilia, la bella sposa selargina si confessa: “Luca mi ha chiesto di sposarci donandomi una patatina a forma di anello”

Convive con il suo futuro sposo, Luca Porcu, da quattro anni. Ma l’amore è sbocciato tra i banchi dell’istituto tecnico Martini, quando Monica aveva appena quindici anni: “Lui è più grande di me di tre anni, ci frequentavamo nei corridoi della scuola, è stato come un colpo di fulmine. Io poi mi ero pure diplomata in un’altra scuola, ma stavamo già insieme. Ci siamo sempre giurati amore eterno e l’intenzione di sposarci è sempre stata in cima ai nostri pensieri”, spiega Monica. Casa in affitto a Selargius, i problemi sono gli stessi di tutti i giovani sardi, ma l’amore sembra proprio essere quella “benzina magica” che li sta portando a dirsi “sì” con le catene tipiche del Matrimonio Selargino: “In tanti chi chiedono, ancora oggi, se siamo sicuri di questo passo. La risposta è sempre e solo una, sì, un sì convinto”. I genitori della ventiquattrenne vivono a Nuraminis, lei a trenta chilometri di distanza. Il suo futuro, però, Monica Pilia, ce l’ha già ben impresso in mente: “Voglio aprire un’attività tutta mia di nail artist”.

La passione per le unghie – da limare, da sistemare, insomma da rendere belle – la coltiva sin da quando era bambina: “Ho reso fantastiche le mani di tutte le mie amichette, era nel destino”, afferma, ridendo, la giovane futura sposa. E i figli? “Verranno, sicuramente, ma non voglio fare calcoli. Uno, due, tre, si vedrà. Luca dice sempre che ne vorrebbe tanti da poter formare una squadra di calcetto, ma in queste cose serve calma”. La primissima proposta di matrimonio – e anche l’unica, visto il “sì” urlato fortissimo da Monica – il suo Luca gliel’ha fatta in un modo decisamente particolare: “Ogni giorno mangio patatine, ne vado ghiotta. Lui ne ha presa una al gusto pizza, di forma rotonda, e me l’ha infilata nel dito come se fosse un anello”. Risultato? “Il mio ‘sì, voglio sposarti’ e tantissime risate di felicità”.