Monastir, violenta rissa tra due bande di algerini e afghani: scatta un arresto dei carabinieri.Ancora gravi disordini al centro di accoglienza: con bastoni e spranghe l’acceso confronto tra i due gruppi di stranieri, tre feriti in ospedale. Uno scenario da far west, quello che si è presentato davanti agli occhi dei militari accorsi sul posto: ad avere la peggio è stato uno degli algerini, che oltre a riportare una vistosa ferita in testa è stato arrestato con l’accusa di rissa aggravata. E a Monastir la tensione è sempre più alta.