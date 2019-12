Monastir, la denuncia: “La mia officina svaligiata dai ladri, danni per 20mila euro”

È andato a riaprire la sua officina nella zona industriale di Monastir, dopo il ponte natalizio, ed è rimasto ad occhi aperti: Giuseppe Cappon, imprenditore di 47 anni, ha subito notato l’assenza del suo furgone, un Ford Transit targato CJ 368 SF. Poi, ha voltato lo sguardo verso “una finestra laterale, rotta. I ladri sono entrati dentro la mia officina specializzata in lavori di carpenteria metallica e sono fuggiti con tantissimi trapani, avvitatori, smerigliatrici e saldatrici”. Tutti oggetti che, probabilmente, i malviventi hanno caricato dentro il furgone di Cappon. “Ho già avvisato i carabinieri, nelle prossime ore perfezionerò la denuncia per furto, devo ancora far avere ai militari l’elenco esatto di tutti gli oggetti rubati”. Una prima stima, ad occhio, è pesante: “Tra oggetti e furgone i danni si aggirano attorno ai ventimila euro, solo il furgone ne vale diecimila. Sono qui da un anno ed è già la seconda volta che subisco dei furti”. Tuttavia, “a maggio avevano rubato pochi oggetti, stavolta si sono davvero scatenati, purtroppo”.

Cappon è disperato: “I danni sono ingenti, so già che sarà difficile ritrovare tutta l’attrezzatura ma voglio provarci lo stesso. Chiunque abbia visto un Ford Transit targato CJ 368 SF mi chiami subito al +393405546273”.