La bellezza della natura stupisce ancora una volta con i fenicotteri vicinissimi all’asse mediano a Molentargius che costruiscono i loro nidi e iniziano i corteggiamenti. Uno spettacolo unico che la Sardegna sa regalare.

Il prossimo sabato il Parco Naturale Regionale Molentargius Saline ha organizzato una conferenza stampa dedicata alla nidificazione dei fenicotteri, un evento che quasi ogni primavera a partire dal 1993, anno delle prima nidificazione, si ripete tingendo di rosa lo Stagno del Bellarosa maggiore.

L’incontro avrà luogo alle ore 9:30 presso la sede del Parco, in Via La Palma n°9 a Cagliari, da cui poi ci si sposterà nel luogo di nidificazione con i mezzi elettrici dell’infopoint per ammirare lo spettacolo a distanza di sicurezza.

Nell’occasione saranno presenti oltre al presidente del Parco, Stefano Secci, e la biologa Luisanna Massa, gli ornitologi Carla Zucca e Sergio Nissardi della società Anthus, incaricata del monitoraggio dell’avifauna del Parco, l’Ing. Vincenzo Tiana dell’Associazione Parco Molentargius Saline e il sig. Walter Piras del Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Molentargius aperto al mondo, che dal 2023 gestisce i servizi turistici del Parco e il CEAS Molentargius.