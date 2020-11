Meteo, nel Cagliaritano l’allerta è declassata a gialla da oggi sino alle 18 di lunedì. Buone notizie sul fronte meteo in Sardegna: è stata ridotta a gialla l’allerta su Campidano e Iglesiente, resta arancione in Gallura e nel Nord Sardegna. Nel cagliaritano dunque solo criticità ordinaria con possibilità di piogge, il peggio dovrebbe essere passato in tutta l’Isola. Tra i primi a dare la notizia il sindaco di Uta Giacomo Porcu: “Vi invito a prendere visione del presente bollettino di Protezione civile che ha declassato la criticità a moderata. La fase peggiore per il nostro territorio, quindi, dovrebbe essere alle spalle. Precauzionalmente verranno mantenuti ancora chiusi i guadi sommergibili sul Fluminimannu e il Cixerri. Ringrazio tutta la popolazione per l’attenzione prestata e la compostezza dimostrata durante le fasi più critiche dell’allerta.Un sentito ringraziamento ai volontari della Protezione civile Uta e della Compagnia Barracelli Uta, alla Polizia Locale e ai dipendenti comunali, per la loro opera a presidio del territorio e a tutela della nostra Comunità.Il nostro pensiero è rivolto alle Comunità più colpite dalla calamità, in particolare a Bitti”, spiega il sindaco di Uta.