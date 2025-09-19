Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 20 Settembre

Tutta l’ isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno debol i e il mare poco mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornat a sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 7 ° C e la minima di 2 1 °C. I venti sarann o moderat i al mattino e provenienti da Sud est, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud- Sudest . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 2 °C e la minima di 20 °C. I venti sarann o moderat i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 3 ° C e la minima di 20 ° C. I venti sarann o moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud est , al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29 ° C e la minima di 1 6 °C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. E’ dunque alle porte un Sabato in prevalenza sereno , con temperatur e in rialzo che raggiunge ranno a massime di 3 3 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba