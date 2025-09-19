Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 20 Settembre
Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 21°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 20°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 20°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29° C e la minima di 16°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. E’ dunque alle porte un Sabato in prevalenza sereno, con temperature in rialzo che raggiungeranno a massime di 33°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba