È mancato all’affetto dei suoi cari il professor
Paolo Emilio Manconi
Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Franca, i figli Luisa con Massimiliano, Giorgio Mario con Giulia, i parenti tutti e gli amici cari.
La famiglia ringrazia sentitamente la casa protetta San Saturnino per le amorevoli cure prestate.
I funerali, con la celebrazione della Santa Messa, si svolgeranno Sabato 20 settembre alle ore 16 e 30 nella Chiesa Parrocchiale dei Padri Cappuccini in Oristano.
Non fiori ma opere di bene.
Agenzia Funebre Lombardi
Via Carmine 9 Oristano 078378289