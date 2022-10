Meteo Casteddu, sulla Sardegna un weekend estivo: caldo assicurato sino al due novembre

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per sabato 29 ottobre. La giornata di domani sarà ancora caratterizzata da un sole splendente con temperature in lieve calo su tutta l’isola ma sarà comunque garantito un tempo stabile con assenza di piogge. Vediamo dettagliatamente le previsioni per le quattro province storiche della Sardegna, dagli esperti di 3B Meteo. A Cagliari sarà una giornata all’insegna di un sole splendente. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 16°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. Anche a Sassari si prevede bel tempo e sole per l’intera giornata. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Est-Nordest. Il mare sarà calmo per tutta la giornata come si evince da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove si prevede una giornata soleggiata e con assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata, provenienti da est al mattino e da Nordovest al pomeriggio. Il mare sarà poco mosso. Anche per la provincia di Nuoro è previsto sole splendente per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da est. Il mare sarà calmo come si evince da Meteo.it Sarà dunque un weekend soleggiato, avvertiremo più fresco del solito soprattutto durante la sera e nelle prime ore del mattino, ma con temperature sempre al di sopra della media stagionale. Per oggi è tutto, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento con Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.