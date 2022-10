Meteo Casteddu, sulla Sardegna solo qualche nuvola: ritornano sole e caldo

Previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per domani giovedì 13 ottobre. In questi giorni la Sardegna è la regione d’Italia più colpita dal maltempo.​ Gli esperti di Meteo.it annunciano addirittura un peggioramento rispetto alla giornata di oggi. Confrontando però con le previsioni di 3B meteo si prevede tempo variabile con schiarite durante il pomeriggio. ​ Andiamo a vedere i dati di 3B per le quattro province dell’isola: A Cagliari il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso con qualche addensamento in serata. Sono previsti circa 3 mm di pioggia.​ La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 20°C.​ I venti saranno deboli al mattino e provenienti da nord nordovest e moderati al pomeriggio, provenienti da sud-sudest.​ Il mare sarà poco mosso.​

Per la giornata di domani non è prevista nessuna allerta meteo. E anche a Sassari domani il tempo volgerà a miglioramento. Per l’intera giornata non sono previste piogge ma solo nubi sparse alternate a schiarite.​ La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 16°C.​ I venti provenienti da nordest saranno moderati per tutto il giorno.​ Anche nella provincia di Oristano la giornata di domani sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge.​ La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 17°C.​ I venti saranno al mattino moderati, provenienti da nord e al pomeriggio saranno tesi, provenienti da nordovest. Stessa cosa a Nuoro dove la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge.​ La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 16°C.​ I venti provenienti da nord-nordest saranno moderati sia al mattino che al pomeriggio.​ Il mare sarà poco mosso.​ Per oggi è tutto, vi ricordo che potete ascoltare le previsioni di “Meteo Casteddu” ogni giorno alle 7.15, 9.15, 19.35, 21.15, 22.35​ Appuntamento al prossimo Meteo Casteddu!