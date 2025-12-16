Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercoled ì 1 7 Dicembre L'isola sarà interessata da pressioni medio-alte che determineranno tempo stabile e soleggiato. I venti saranno debol i e il mare mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi in aumento in serata . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 1 9 ° C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Sudovest, tes i al pomeriggio e provenienti da Sudest . Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà i prevalenza poco nuvolos o con qualche addensamento nel pomeriggio e in serata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 8 °C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Est. A Oristan o la giornata sarà in prevalenza p arzialmente nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massim a sarà di 20 ° C e la minima di 1 0 ° C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi i aumento in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est- Nordest per tutta la giornata . S arà pertanto un m ercoledì parzialmente nuvoloso , con venti in prevalenza moderati e temperature massime in aumento che raggiungeranno i 20°C e minime in diminuzione. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba