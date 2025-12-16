Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 17 Dicembre L'isola sarà interessata da pressioni medio-alte che determineranno tempo stabile e soleggiato. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi in aumento in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà i prevalenza poco nuvoloso con qualche addensamento nel pomeriggio e in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Est. A Oristano la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi i aumento in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 8°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Sarà pertanto un mercoledì parzialmente nuvoloso, con venti in prevalenza moderati e temperature massime in aumento che raggiungeranno i 20°C e minime in diminuzione. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba