Paura al molo Sant’Efisio, nella zona di “Sa Pedixedda”, quando le fiamme hanno avvolto un peschereccio in manutenzione. L’incendio, scoppiato poco dopo il tramonto, ha messo in allarme l’intera area portuale. Le squadre dei Vigili del fuoco di Cagliari, supportate dal nucleo sommozzatori, dal nucleo nautico, dalla squadra terra del distaccamento cittadino portuale e dalla Capitaneria di Porto, sono accorse immediatamente. Le fiamme avevano già avvolto gran parte della cabina di comando e minacciavano di propagarsi alle imbarcazioni vicine, ma per fortuna l’incendio è stato domato e l’area è stata messa in sicurezza, evitando l’affondamento del peschereccio.

Due operai erano a bordo per lavori di manutenzione. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati all’ospedale Brotzu con codice giallo: le loro condizioni, pur non gravi, rimangono sotto osservazione.

Avviate le indagini per accertare le cause del rogo.