Meteo Casteddu, le nuvole avvolgono tutta la Sardegna ma la pioggia è un miraggio

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per mercoledì 7 dicembre Nell’Isola sarà una giornata umida con cielo in prevalenza molto nuvoloso ma senza fenomeni rilevanti. Le temperature rimarranno stabili. Addentriamoci nelle quattro province storiche della Sardegna con gli esperti di 3b Meteo: A Cagliari si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata, e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari si verificheranno nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati per tutto il giorno e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà da calmo a mosso nell’arco dell’intera giornata, come rilevato da Meteo.it.

Torniamo a 3b Meteo per la provincia di Oristano dove l’intera giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con ampi rasserenamenti in serata e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 9°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderarti al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con assenza di piogge per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà da calmo a poco mosso come riportato da Meteo.it. Giornata quindi all’insegna del tempo mite, sereno e piacevole per tutti. Continuate a tenervi aggiornati con le previsioni di Meteo Casteddu ogni giorno su Radio Casteddu Online alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.