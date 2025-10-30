Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 31 Ottobre
Infiltrazioni umide saranno responsabili di cielo molto nuvoloso ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno moderati e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari il tempo sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. Nella notte sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 18°C. I venti tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. E' prevista allerta meteo per la pioggia. A Sassari la giornata sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. Nella notte è prevvisto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati e provenienti da Sud-Sudovest per l'intera giornata. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi basse al mattino in sollevamento durante la giornata con deboli piogge. Sono previsti 23mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 17°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà mosso. E' prevista allerta meteo per la pioggia. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Nella notte sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Ci aspetta pertanto un venerdì nuvoloso e piovoso con temperature minime in rialzo che arriveranno a massime di 23°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba