Infiltrazioni umide saranno responsabili di cielo molto nuvoloso ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno moderati e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari il tempo sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio . N ella notte sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 1 8 °C. I venti tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. E' prevista allerta meteo per la pioggia. A Sassar i la giornat a sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. Nella notte è prevvisto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22 °C e la minima di 1 6 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Sud-Sudovest per l'intera giornata. A Oristan o la giornata sarà caratterizzata da nubi basse al mattino in sollevamento durante la giornata con deboli piogge. Sono previsti 23mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 7 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il m are sarà moss o . E' prevista allerta meteo per la pioggia. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Nella notte sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19 ° C e la minima di 13 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Ci aspetta pertanto un vener d ì nuvoloso e piovoso con temperature minime in rialzo che arriveranno a massime di 2 3 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba