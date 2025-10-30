Quartu Sant’Elena, un flash mob per salutare il volontario del traffico: Luigi Murru va in pensione. “Un uomo che ha sempre svolto il suo lavoro con rispetto, umiltà e un sorriso per ogni cittadino”: la comunità si stringe per ringraziarlo del suo prezioso lavoro, del suo operato.

E per rendergli omaggio, “di cuore e fargli sentire tutto l’affetto della comunità” Filippo Simbula attraverso i social ha promosso, per questa sera, un flash mob in piazza Azuni “per regalargli un saluto e un applauso che non dimenticherà mai”.

“Portiamo con noi un sorriso, un applauso e un ricordo da condividere. Perché chi ha lavorato con il cuore, merita di essere festeggiato con il cuore”.