Meteo Casteddu, il caldo resta in Sardegna: 26 gradi e sole da sud a nord

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per mercoledì 19 ottobre. Nell’isola continuano le belle giornate di sole con temperature gradevoli, solo qualche probabile foschia al mattino nei settori settentrionali. Andiamo a vedere le previsioni degli esperti di 3B Meteo per le quattro province storiche della Sardegna: A Cagliari domani regnerà il bel tempo e sole per tutta la giornata. La temperatura massima prevista sarà di 25°C e la minima di 17°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio, provenienti da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 16°C. I venti saranno assenti al mattino e deboli al pomeriggio, provenienti da Nord-Nordovest.

Tempo bellissimo anche a Oristano, con sole splendente per tutta la giornata. La temperatura massima prevista sarà di 26°C e la minima di 16°C. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Est, moderati al pomeriggio provenienti da Ovest. Mare quasi calmo. Passiamo a Nuoro dove non mancherà il sole splendente per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nord-Nordovest, assenti al pomeriggio. Con queste meravigliose giornate tutte da godere vi saluto e dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu ogni giorno alle 7.15, 9.15, 19.35, 21.15, 22.35 Per oggi è tutto, appuntamento al prossimo Meteo Casteddu ogni giorno su Radio Casteddu alle 7.15, 9.15, 19.35, 21.15, 22.35. A cura di Claudia Saba.