Meteo Casteddu, bomba estiva sulla Sardegna: fine aprile con oltre 30 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 29 aprile L’alta pressione continuerà a garantire in tutta l’isola tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento dalle ore pomeridiane che andrà a diradarsi in serata. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo nei dettagli con i dati riportati da 3b Meteo: A Cagliari sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa con variabilità durante le ore pomeridiane. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest per l’intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Nord. Il mare sarà calmo per tutta la giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo ai dati di 3b Meteo: A Oristano il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con variabilità nelle ore pomeridiane. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati per tutto il giorno e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest-Sudovest. Temperature record in Sardegna, con picchi che supereranno addirittura i 30°C. Con l’augurio di trascorrere al meglio questo favoloso week-end vi saluto dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu. Buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba